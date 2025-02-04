Кыргызстанцы жалуются в связи с переездом Госрегистра: кабмин отреагировал

В Бишкеке продолжается переезд некоторых министерств и ведомств на новые адреса. Административная реформа коснулась и Госрегистра. Теперь Государственное агентство по земельным ресурсам, кадастру, геодезии и картографии располагается в здании бывшего МИД.

Кыргызстанцы жалуются, что, после того как Госрегистр сменил адрес, затруднительно оформить сделки и иные процедуры, потому что система не работает, в здании огромные очереди.

Председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев поручил Министерству цифрового развития совместно с Госрегистром в кратчайшие сроки разработать программу по онлайн-заявкам на получение услуг, связанных с недвижимым имуществом, паспортизацией и других.