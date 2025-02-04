Сколько незаконно отчужденных земель вернули государству, рассказала прокуратура

В Генеральной прокуратуре Кыргызстана рассказали, сколько незаконно отчужденных земель вернули государству в 2024 году.

По данным пресс-службы ведомства, за указанный период в государственную собственность возвращено 4 488,13 гектара, в том числе:

147,2 гектара земель населенных пунктов (1,1 миллиарда сомов);

1 235,14 гектара сельскохозяйственных земель (6,2 миллиарда сомов);

631,91 гектара промышленных и иных территорий (3 миллиарда сомов);

2 309,02 гектара земель водного фонда (7,9 миллиарда сомов);

161,05 гектара лесного фонда (1 миллиард сомов).

Кроме того, в государственную и муниципальную собственность возвращены 43 социальных объекта, включая школы, детские сады, медицинские учреждения и спортивные комплексы общей стоимостью 983,6 миллиона сомов.