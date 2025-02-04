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Общество

На ТЭЦ достаточно угля для бесперебойного обеспечения теплом бишкекчан — мэрия

Бишкекская ТЭЦ работает в штатном режиме: средняя электрическая мощность составляет 450 мегаватт, отпуск тепловой энергии — 12,399 тысячи гигакалорий. Об этом сообщили в мэрии города.

пресс-службы мэрии
Фото пресс-службы мэрии. На ТЭЦ достаточно угля для бесперебойного обеспечения теплом бишкекчан

Уточняется, что суточный расход угля составляет 7,7 тысячи тонн. Среднесуточная отпускная температура теплоносителя — 73,2 градуса. В работе находятся восемь котлоагрегатов, четыре турбоагрегата с поперечными связями, блоки № 3 и 4.

Остаток топлива на складе ТЭЦ составляет 133,493 тысячи тонн. Этого объема угля достаточно для бесперебойного обеспечения теплом и электрической энергией. Топливо будет поставляться, согласно графику, до завершения осенне-зимнего периода — 2024/2025.

В муниципалитете также добавили, что ТЭЦ принимает все необхомимые меры для снижения вредных выбросов — установлены мокрые золоуловители (скруббера) и электрофильтры, выполняется текущий и капитальный ремонт.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/318811/
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