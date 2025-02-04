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Общество

Три компании в Бишкеке оштрафовал Госстрой за нарушение техники безопасности

Три компании в Бишкеке оштрафовал Госстрой за нарушение строительных норм и техники безопасности. Об этом сообщили в ведомстве.

Отмечается проведение мониторинга исполнения строительных норм и техники безопасности на объектах в Свердловском районе.

Управление государственного архитектурно-строительного контроля по городу проверило возведение многоэтажных жилых домов, которое ведут ОсОО «Стальмонтажплюс», ОсОО «Фундаментал» и ОсОО «Бишкек курулуш». Объекты расположены по улице Мичурина.

«За невыполнение требований законодательства Кыргызской Республики в отношении вышеуказанных подрядных организаций наложен штраф на сумму 270 тысяч сомов с выдачей предписаний об устранении нарушений», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/318809/
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