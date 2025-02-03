Продолжающая работать в России «дочка» австрийского банка «Райффайзенбанк» получила в 2024 году более 62 миллиона рублей комиссионных от компании «Юнихим». Об этом пишет DW со ссылкой на агентство Bloomberg.

«Юнихим» называет себя крупнейшим в России производителем неорганических химических реактивов и веществ особой чистоты. Компания, в свою очередь, поставляет продукцию компании «Равенство» — это дочерняя компания концерна «Гранит-Электрон». Своей деятельностью компания называет приборостроение «в области корабельного радиоэлектронного вооружения и оборудования для Военно-морского флота и Пограничной службы ФСБ России». И «Гранит-Электрон», и «Равенство» находятся под санкциями стран Запада.

По данным Bloomberg, только за первую половину 2024 года «Юнихим» провел через «Райффайзенбанк» операции на 28 тысяч евро и 17,8 миллиона юаней (около 2,4 миллиона евро). Аналитики агентства считают, что это может указывать на то, что российская компания обходит санкции через Китай.

«Райффайзенбанк» остался единственным крупным европейским банком, продолжающим работать в России после начала полномасштабного вторжения в Украину, хотя и обещал прекратить бизнес в стране. В 2023 году Raiffeisen Bank International стал крупнейшим налогоплательщиком в России среди иностранных банков.