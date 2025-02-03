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Общество

Спортсмены из Бишкека заняли первое место на зимних играх по лыжным гонкам

На соревнованиях по лыжным гонкам победили воспитанники Бишкекской спортивной школы по теннису и легкой атлетике имени С.Джуманазарова. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

С 31 января по 2 февраля 2025 года в селе Таш-Добо прошли Республиканские зимние игры по лыжным гонкам «Я чемпион» среди воспитанников детско-юношеских спортивных школ страны.

Целями мероприятия стали:

  • популяризация зимних видов спорта среди молодежи;
  • укрепление спортивной базы регионов Кыргызстана;
  • подготовка резерва юношеских сборных команд по лыжным гонкам;
  • развитие зимних олимпийских видов спорта;
  • усиление спортивного потенциала Кыргызстана.

В соревнованиях участвовали более 100 юных спортсменов из Бишкека, Чуйской области, Нарына, Ат-Башинского и Нарынского районов, а также Каракола. Бишкек представляли 23 учащихся отделения биатлона СДЮШОР.

Отмечается, что игры прошли на высоком уровне и участники показали спортивный дух и стремление к победе.

По итогам соревнований первое место заняла команда из Бишкека, второе место завоевала команда Чуйской области, а третье — команда Нарынского района.

Мероприятие организовано управлением физической культуры и спорта Чуйской области совместно с детско-юношеской спортивной школой по игровым и зимним видам спорта.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/318793/
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