Спортсмены из Бишкека заняли первое место на зимних играх по лыжным гонкам

На соревнованиях по лыжным гонкам победили воспитанники Бишкекской спортивной школы по теннису и легкой атлетике имени С.Джуманазарова. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

С 31 января по 2 февраля 2025 года в селе Таш-Добо прошли Республиканские зимние игры по лыжным гонкам «Я чемпион» среди воспитанников детско-юношеских спортивных школ страны.

Целями мероприятия стали:

популяризация зимних видов спорта среди молодежи;

укрепление спортивной базы регионов Кыргызстана;

подготовка резерва юношеских сборных команд по лыжным гонкам;

развитие зимних олимпийских видов спорта;

усиление спортивного потенциала Кыргызстана.

В соревнованиях участвовали более 100 юных спортсменов из Бишкека, Чуйской области, Нарына, Ат-Башинского и Нарынского районов, а также Каракола. Бишкек представляли 23 учащихся отделения биатлона СДЮШОР.



Отмечается, что игры прошли на высоком уровне и участники показали спортивный дух и стремление к победе.













Мероприятие организовано управлением физической культуры и спорта Чуйской области совместно с детско-юношеской спортивной школой по игровым и зимним видам спорта.