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Общество

Бишкекводоканал призывает горожан оплатить долги — почти 145 миллионов сомов

Долги абонентов Бишкекводоканала достигли почти 145 миллионов сомов. Об этом сообщили в мэрии города.

Отмечается, что эта сумма продолжает расти. Горожан призывают оплатить долги за потребление воды.

«Долги за водоснабжение и водоотведение создают препятствия для работы предприятия, задерживая проведение ремонтов, выдачу заработной платы сотрудникам предприятия, модернизации водопроводных и канализационных сетей, обновления насосных станций и очистных сооружений. Накопление задолженностей негативно сказывается на качестве предоставляемых услуг и усложняет поддержание устойчивой работы городской водной инфраструктуры. Кроме того, недостаточное финансирование может привести к ухудшению экологической ситуации в Бишкеке», — говорится в сообщении.

В случае неуплаты 4 февраля 2025 года в 10.00 предприятие будет вынуждено ограничить водоснабжение должникам в соответствии с действующими нормативными актами.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/318786/
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