В 2024 году судебно-экспертная служба провела более 5 тысяч 700 исследований

На совещании судебно-экспертной службы при Министерстве юстиции Кыргызстана по итогам 2024 года руководители структурных и региональных подразделений предоставили отчеты, обсудили проблемные вопросы, а также определили планы по развитию. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
В 2024 году эксперты СЭС провели 5 тысяч 731 исследование с дачей заключений.
Самыми востребованными стали:
- автотехническая экспертиза — 1 тысяча 587;
- криминалистическая экспертиза материалов, веществ и изделий − 798;
- лингвистические и религиоведческие экспертизы − 663.
Отмечается, что в 2024 году из республиканского бюджета выделили 145 миллионов сомов на закупку оборудования для экспертных исследований и лабораторной работы.
«В 2025 году акцент будет сделан также на обучение экспертов, повышение их квалификации и расширение международного сотрудничества в области судебной экспертизы», — отметил Талантбек Кожонов.