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Общество

В 2024 году судебно-экспертная служба провела более 5 тысяч 700 исследований

На совещании судебно-экспертной службы при Министерстве юстиции Кыргызстана по итогам 2024 года руководители структурных и региональных подразделений предоставили отчеты, обсудили проблемные вопросы, а также определили планы по развитию. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В 2024 году эксперты СЭС провели 5 тысяч 731 исследование с дачей заключений.

Самыми востребованными стали:

  • автотехническая экспертиза — 1 тысяча 587;
  • криминалистическая экспертиза материалов, веществ и изделий − 798;
  • лингвистические и религиоведческие экспертизы − 663.

Отмечается, что в 2024 году из республиканского бюджета выделили 145 миллионов сомов на закупку оборудования для экспертных исследований и лабораторной работы.

В рамках государственной целевой программы «Развития системы правосудия» судебно-экспертная служба также ведет работу по открытию филиалов в Баткенской, Джалал-Абадской, Таласской и Нарынской областях.

«В 2025 году акцент будет сделан также на обучение экспертов, повышение их квалификации и расширение международного сотрудничества в области судебной экспертизы», — отметил Талантбек Кожонов. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/318769/
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