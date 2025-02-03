В 2024 году судебно-экспертная служба провела более 5 тысяч 700 исследований

На совещании судебно-экспертной службы при Министерстве юстиции Кыргызстана по итогам 2024 года руководители структурных и региональных подразделений предоставили отчеты, обсудили проблемные вопросы, а также определили планы по развитию. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В 2024 году эксперты СЭС провели 5 тысяч 731 исследование с дачей заключений.

Самыми востребованными стали:

автотехническая экспертиза — 1 тысяча 587;

криминалистическая экспертиза материалов, веществ и изделий − 798;

лингвистические и религиоведческие экспертизы − 663.

Отмечается, что в 2024 году из республиканского бюджета выделили 145 миллионов сомов на закупку оборудования для экспертных исследований и лабораторной работы.

В рамках государственной целевой программы «Развития системы правосудия» судебно-экспертная служба также ведет работу по открытию филиалов в Баткенской, Джалал-Абадской, Таласской и Нарынской областях.

«В 2025 году акцент будет сделан также на обучение экспертов, повышение их квалификации и расширение международного сотрудничества в области судебной экспертизы», — отметил Талантбек Кожонов.