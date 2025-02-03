О ранней весне на юге Кыргызстана и начале полевых работ сообщил Минсельхоз

Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности просит рационально использовать поливную воду в связи с ранним приходом весны и началом весенних полевых работ. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По данным Гидрометеорологической службы, за февраль 2025 года температура воздуха повысится до 10-15 градусов в Баткенской, Ошской областях и до 8 градусов в Джалал-Абадской области.

Минсельхоз предложил начальникам ведомств и управлений в регионах создать специальные штабы, проводить комплексные мероприятия и совместно с местными госорганами следить за своевременным и качественным выполнением весенних полевых работ и рациональным использованием водных ресурсов.