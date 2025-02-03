ОРТ. Предметные тесты вызывают у абитуриентов больше затруднений, чем основной

Предметные тесты вызывают у абитуриентов больше затруднений, чем основной. Об этом говорится в отчете Центра оценки в образовании и методов обучения (ЦООМО) по итогам ОРТ-2024.

В прошлом году абитуриенты могли сдать предметные тесты по физике, математике, химии, биологии, истории, английскому языку, кыргызскому языку и литературе, а также по русскому языку и литературе.

Помимо основного теста, достаточно сдать один предметный для поступления на избранную специальность. Только при поступлении в медицинские вузы требуется сдача двух предметных тестов (по химии и биологии).

«Однако многие тестируемые пробовали свои силы в трех, а отдельные абитуриенты даже в шести-семи предметных тестах. Во многом это свидетельствует о том, что ко времени окончания школы учащиеся еще не вполне твердо определяются с выбором будущей специальности и сдают предметные тесты в надежде куда-нибудь попасть. Не удастся в медицинский вуз — попробуют поступить в языковой», — говорится в отчете.

Чаще всего абитуриенты выбирали предметный тест по истории (19,7 тысячи человек). Реже всего — тест по русскому языку и литературе (3,7 тысячи).

Как и в прошлые годы, самый высокий показатель значения среднего балла набран по английскому (85,4).

Для сравнения: среднее значение тестовых баллов по математике — 61,8, по биологии — 61,7, по химии — 62,8, по физике — 61,6, по кыргызскому языку и литературе — 71,7, по русскому языку и литературе — 65,7, по истории — 62,9.

«По-прежнему средние баллы по предметным тестам нельзя назвать высокими, но результаты 2024-го по всем предметам, кроме кыргызского языка и литературы (здесь показатель снизился на 3 балла), оказались на 3-6 баллов выше, чем результаты предметного тестирования в 2023 году», — отметили в ЦООМО.