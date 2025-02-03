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Общество

Заражение ОРВИ и гриппом в Кыргызстане продолжает снижаться

В Кыргызстане за неделю, с 27 января по 2 февраля, зарегистрированы 11 тысяч 37 случаев ОРВИ и 40 случаев гриппа. Об этом 24.kg сообщили в департаменте профилактики заболеваний и госсанэпиднадзора.

По данным ведомства, по сравнению с предыдущей неделей заболеваемость снизилась на 3,6 процента. Госпитализировано 3,9 процента, или 436 заболевших.

Превышение республиканского показателя заболеваемости наблюдается во всех регионах, кроме Ошской, Джалал-Абадской и Таласской областей.

Продолжается дозорный эпиднадзор за тяжелыми острыми респираторными инфекциями и гриппоподобными заболеваниями в Бишкеке, Оше и Токмаке.

Кроме того, ведется еженедельный мониторинг заражения COVID-19. За неделю зарегистрирован всего один случай — в Бишкеке.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/318734/
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