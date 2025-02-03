Кыргызпатент предлагает урегулировать выплату авторских вознаграждений

Кыргызпатент предлагает урегулировать выплату авторского вознаграждения, использовать льготное налогообложение доходов изобретателей, снизить размер патентных пошлин. В Государственном агентстве интеллектуальной собственности и инноваций разработали проект положения о стимулировании изобретательской и творческой деятельности. Документ вынесен на общественное обсуждение.

Также предлагается присуждать специальные почетные звания за изобретения и творчество.

В ведомстве предлагают, чтобы для получения финансовой поддержки авторы/владельцы патентов, авторы произведений, правообладатели исключительных имущественных прав обращались в Госфонд интеллектуальной собственности при Государственном агентстве интеллектуальной собственности и инноваций.

Поступившие заявки будет рассматривать специальная межведомственная комиссия.

Отмечается, что финансовая поддержка авторам/владельцам патентов, авторам произведений не предусмотрена:

на издание произведений, которые издавались ранее;

на публикацию произведений, порочащих имя и произведение другого автора;

на издание произведений дискриминационного, политического, религиозного характера, направленных на разжигание межнациональной розни;

на издание учебной, методической и энциклопедической литературы;

на научно-исследовательские работы;

на содействие в распространении и продаже изданных материалов.

Автор/владелец патента, автор произведения и правообладатель исключительных имущественных прав, получившие единожды финансовую поддержку, не вправе обращаться за ней повторно.