Айдай Иманкуловой 46 лет. В Кыргызстане она занималась переводами на фрилансе, стояла у истоков общественного объединения родителей детей с аутизмом «Рука в руке», где за восемь лет работы выполняла разные функции — от преподавателя английского для детей с аутизмом до руководителя проекта для родителей.

Летом 2024 года она переехала в США, выиграв в лотерее Green card. О своем новом опыте кыргызстанка рассказала 24.kg.

Фото из архива собеседницы. Айдай Иманкулова (слева) с дочерью

— Я училась когда-то по стипендиям за рубежом, но у меня не возникало желания где-то остаться, всегда возвращалась домой. Впервые желание переехать появилось лет десять назад, когда я поняла, что мой ребенок отличается от сверстников в развитии. Тогда я попыталась поехать в Квебек (Канада), как многие квалифицированные работники со всего мира.

Французским я владела, образование у меня хорошее, поэтому все этапы прошла легко, кроме последнего — медицинского. Точнее, его не прошла моя маленькая дочь: аутизм в Канаде тогда входил в список нарушений, которые могут потенциально «стать бременем для системы здравоохранения, образования, социальной и экономической системы страны». Примерно так было написано в письме, обосновывающем отказ.

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Но к тому времени появились перспективы и в Кыргызстане. В 2012-м мы с небольшой группой родителей открыли ассоциацию «Рука в руке» и стали продвигать инициативы в области аутизма. Волонтеры из США и Японии обучали нас, родителей, как заниматься с детьми. Это были сложные, но очень интересные годы. Конечно, мы делали ошибки, поскольку были первыми в стране, кто пытался внедрить новые подходы к обучению детей с РАС и, вообще, что-то менять в плане отношения к семьям с детьми с таким диагнозом.

Моя дочь стала посещать занятия и постепенно развиваться. Она многому научилась в «Рука в руке». Сейчас для детей с аутизмом в Бишкеке намного больше возможностей, чем десять лет назад. У родителей есть хотя бы выбор, куда обратиться.

Но для взрослых людей с РАС перспектив намного меньше, а в масштабах страны, можно честно сказать, вообще никаких. Есть единичные инициативы, опять же исходящие от родителей этих людей.

Моя дочь уже подросток, а я не молодею. Поэтому продолжаю искать для нее варианты. Решила попробовать США, потому что:

там живет семья моего брата;

я много общалась со специалистами из США во время работы в «Рука в руке», и мне нравились их подходы;

есть легальные способы переезда.

Например, лотерея Green card, которую я, в конце концов, и выиграла. Всего подавала на нее примерно шесть раз, но не каждый год.

Фото из архива собеседницы

— Как прошла ваша адаптация? Помогает ли государство прибывшим мигрантам?

— Конечно, процесс адаптации еще идет, мы всего полгода здесь. В материальном плане государство не помогает мигрантам, по крайней мере, приехавшим по лотерее. Здесь каждый сам за себя. Первые три месяца мы жили в семье моего брата, и это была большая помощь.

— Сложно ли трудоустроиться? Кем работаете?

— Чрезвычайно сложно! Представьте, каждый год в США переезжают сотни тысяч людей со всего мира, и каждый должен как-то устроить свою жизнь. С конца июня по сентябрь я подала примерно 100 заявок на вакансии в различных областях. И то мне сказали, что это мало, люди по 40-50 заявок в день подают (хотя я таких не встречала лично). Поиск работы и подача заявок — это тоже полноценная работа, только не оплачиваемая.

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Под каждую вакансию надо адаптировать резюме и сопроводительное письмо, иногда требуются рекомендации. Это был новый опыт для меня, потому что в Кыргызстане работа всегда сама меня находила, и я почти не проходила собеседований. На интервью в США, кстати, из всех поданных 100 заявок меня вызвали только три-четыре раза, на остальные отказывали либо чаще всего вообще ничего не отвечали.

Брат советовал подавать на работу в магазинах, складских помещениях, что я делала тоже, но оттуда мне вообще не отвечали. Знакомые посоветовали для такой работы убрать из резюме мои магистратуры и дипломы, так как иначе я сверхквалифицирована для таких позиций.

Фото из архива собеседницы. Айдай Иманкулова с дочерью

В силу обстоятельств через два месяца пребывания мне пришлось искать собственное жилье для нас с мамой и дочерью, что в Америке очень сложно, если у тебя нет постоянной работы, кредитной истории (еще одна заморочка в США) или местного гаранта. У меня на тот момент ничего из этого не было. В конце концов, я получила работу устной переводчицы, пройдя в течение месяца сложный предварительный тренинг и сдав все тесты по нему.

Видимо, контракт с переводческой компанией, который я приложила к заявке на аренду квартиры, и помог мне. Квартиру мне сдали, и мы с мамой и дочерью с сентября снова стали жить втроем, как в Бишкеке.

Фото из архива собеседницы

Перевожу для банков, больниц, соцучреждений, школ, к которым обращаются русскоязычные иммигранты. Работа тяжелая, в первые недели у меня мозг просто кипел от обилия новых терминов и акцентов. Но очень интересно и удобно, так как работаю онлайн из дома. Это выручает, потому то у меня пока нет ни местных прав, ни машины. В США это первая необходимость: по большей части в стране общественного транспорта почти нет.

Преподаю также английский онлайн в свободное от переводов время. Правда, не зная местных расценок, я сначала указала слишком, как выяснилось, низкую цену — $10 в час. Зато мои ученики стали прекрасными друзьями, которые делятся лайфхаками о жизни здесь, практически обставили мою квартиру, свозили впервые нас с дочкой на океан и еще много чем помогают!

Фото из архива собеседницы

— Отношением к людям с инвалидностью. Я решилась на переезд в основном ради новых перспектив для дочери, у которой инвалидность. Толерантное отношение к людям с особенностями развития меня очень радует. Для меня это приоритет номер один, ради которого можно терпеть невзгоды первых лет эмиграции.

Лично для меня положительным моментом также стало улучшение здоровья. В Бишкеке в последние годы у меня была аллергия, я постоянно принимала препараты. Врачи сказали, что у меня начальная стадия астмы. Взяла с собой кучу лекарств от аллергии, но буквально через пару недель здесь все прошло. Видимо, в Бишкеке очень грязный воздух, и это удручает.

— Чего не хватает вдали от Кыргызстана?

— В первую очередь друзей. Перед отъездом я, наверное, месяца два встречалась с разными людьми, каждый из которых хотел меня проводить, сказать добрые слова, что-то подарить в дорогу. Это очень ценно.

Фото из архива собеседницы

Нам также не хватает поездок в горы. Мы с дочкой активно ездили по Кыргызстану, и она часто здесь спрашивает о горах. Нашей местной еды тоже не хватает, иногда скучаю по лагману из «Фаизы» или по вкусняшкам из «Куликовского». В первые три месяца мы все здесь постройнели на 10 килограммов, то ли от того, что не привыкли к местным продуктам, то ли от стресса после переезда.

— Как дался переезд вашей дочери? Как ее приняли в школе? Был ли языковой барьер?

— Слава богу, переезд прошел благополучно. Я заранее готовила к нему дочку. Большие перемены очень нелегко даются людям с аутизмом. Мне кажется, дочь пока не понимает, что мы тут надолго, потому что периодически спрашивает о Бишкеке и горах.

В школе ее приняли хорошо, ей тоже нравится, ходит туда с удовольствием. Можно сказать, первая цель выполнена. Все занятия, конечно, на английском. Дочка знала много английских слов и выражений ранее: я когда-то обучала ее и других детей с РАС языку, но барьер, конечно, есть. Посмотрим, как пойдет адаптация дочери дальше.

Фото из архива собеседницы

— Дочь посещала вспомогательную школу в Бишкеке. Самой продуктивной была начальная школа, когда она занималась в экспериментальном классе для детей с аутизмом. Мы сами его открыли в рамках проекта Фонда «Сорос» и «Рука в руке». Я работала в этом классе кем-то вроде ассистента учителя.

Позже класс расформировали, и наших детей перевели в классы с другими ребятами. Учеба была уже не такая эффективная, на мой взгляд, так как учителя не были хорошо подготовлены к работе с детьми с РАС. Последние годы мы там числились уже формально и практически не посещали занятия. Но в целом я благодарна коллективу этого учебного заведения за то, что когда-то они не отказались принять у себя наш проект.

Фото из архива собеседницы

— На бумаге инклюзия есть, хотя даже это заняло много лет и усилий разных организаций в области прав людей с инвалидностью. Но в реальности до инклюзивного образования и инклюзивного общества нам очень далеко, к сожалению. Требуется много работы в области повышения осведомленности общества, реформирования систем здравоохранения, образования, социальных реформ, что повлечет экономические перемены. Усилия в этом направлении прикладываются все эти годы, инициативы чаще идут от гражданского общества, но инклюзивного общества у нас пока нет.

— Чем отличается система образования в США и КР?

— Разница большая. Я не эксперт, но что удивило — здесь принимают в школы всех, даже детей нелегалов. К ребятам с особыми нуждами — особый подход. Нет унизительных процедур типа психолого-медико-педагогической консультации (ПМПК), как у нас. Специалисты определяют образовательные потребности детей с особыми нуждами, разрабатывают индивидуальную программу обучения (IEP), или так называемый план 504. У моей дочки тоже IEP. Обучение в школе, питание в ней и транспорт до учебного заведения и обратно бесплатные.

— С большим пониманием. За эти полгода я ни разу не столкнулась с каким-то неуважительным отношением, хотя у моей дочери не самая легкая степень аутизма, и у нас бывали здесь разные ситуации с поведением. Никто не пялится, как у нас (мне только это выражение приходит в голову), не комментирует, не обзывает (что у нас бывало в детстве в Кыргызстане), не дает бесконечных советов, как себя вести с моим ребенком. В целом отношение друг к другу у людей более дружелюбное, по крайней мере, в нашем штате.

— Каким видите ваше будущее?

— Стараюсь ничего не загадывать. В Кыргызстане мы ничего не продавали перед отъездом, связей не рвали и стараемся, как можем, адаптироваться к новой реальности здесь, в США.

Раньше у меня, как у всех родителей детей с особенностями развития, был постоянный страх за будущее ребенка — «Что будет с ним после того, как меня не станет?» Но постепенно я научилась не изводить себя подобными мыслями. Прошлого не изменить, будущего не предугадать, надо радоваться настоящему и благодарить за то, что имеешь сейчас. Это я и делаю.