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Общество

Новый вид бабочек в горах Кыргызстана назвали в честь российского ученого

Новый вид бабочек в горах Кыргызстана назвали в честь российского ученого. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на правительство Ульяновской области РФ.

Уточняется, что новые вид и род бабочек из семейства коконопрядов названы в честь доктора биологических наук профессора Ульяновского государственного педуниверситета Вадима Золотухина.

«Неизвестная ранее бабочка обнаружена учеными на Таласском горном хребте в Кыргызстане в 2024 году», — говорится в сообщении.

Вадим Золотухин был признанным ученым в области энтомологии. Также был первым энтомологом национального парка «Сенгилеевские горы». Его имя известно в мировом научном сообществе.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/318684/
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