Новый вид бабочек в горах Кыргызстана назвали в честь российского ученого. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на правительство Ульяновской области РФ.

Уточняется, что новые вид и род бабочек из семейства коконопрядов названы в честь доктора биологических наук профессора Ульяновского государственного педуниверситета Вадима Золотухина.

«Неизвестная ранее бабочка обнаружена учеными на Таласском горном хребте в Кыргызстане в 2024 году», — говорится в сообщении.

Вадим Золотухин был признанным ученым в области энтомологии. Также был первым энтомологом национального парка «Сенгилеевские горы». Его имя известно в мировом научном сообществе.