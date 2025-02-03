Работа по снижению смертности от болезней органов дыхания в КР улучшилась

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, в Кыргызстане улучшилась работа по снижению смертности от болезней органов дыхания. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил директор Национального центра кардиологии и терапии Талантбек Соронбаев.

По его словам, Министерство здравоохранения и ВОЗ провели комплексную работу по предотвращению смертности от болезней органов дыхания.

«Это результат многолетней работы сотрудников здравоохранения. Мы сделали упор на выявление диагнозов у пациентов, оснастили медучреждения необходимым оборудованием, а также работаем над доступностью для получения препаратов», — сказал Талантбек Соронбаев.

Он добавил, что курение по-прежнему на первом месте в рейтинге причин смертности от болезней органов дыхания, и посоветовал избавляться от вредной привычки.

Напомним, по данным Национального статистического комитета, по итогам 2023 года зафиксировано большее количество болезней органов дыхания среди кыргызстанцев — 627 тысяч 200 случаев.