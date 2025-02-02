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Общество

Музыкальный фестиваль «Славянский базар» ждет кыргызстанских исполнителей

Национальный отборочный тур на XXXIV международный фестиваль «Славянский базар», который пройдет летом в Витебске (Беларусь), объявило Министерство культуры Кыргызстана.

К отборочному туру конкурса эстрадной песни принимаются заявки от исполнителей 18-31 года. Им нужно будет исполнить две песни. Произведение должно быть на одном из славянских языков и композитора славянской страны.

На детский музыкальный конкурс заявки могут подать исполнители 8-14 лет, которые должны спеть две композиции на кыргызском языке.

Участник должен быть гражданином КР. Предварительный отбор в режиме онлайн пройдет до 15 февраля. Сам отбор будет проходить 2 марта.

«Славянский базар» — ежегодный международный фестиваль искусств, который проходит в Витебске с 1992-го. В 1993 году на флагштоке фестиваля впервые появился флаг Кыргызстана наряду с флагами Словакии, Литвы, Турции, Болгарии, Югославии. В рамках мероприятия проходят конкурс вокалистов, детский музыкальный конкурс.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/318663/
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