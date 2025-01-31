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Общество

Около миллиона мигрантов могут покинуть Россию в 2025 году

Фото Михаил Воскресенский/РИА Новости

В 2025 году Россию могут покинуть около 1 миллиона трудовых мигрантов в поисках более выгодных условий труда за рубежом. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на директора платформы «Мигрант Сервис» Андрея Кладова.

По его словам, отток работников может негативно отразиться на рынке труда, особенно в сферах, где мигранты составляют значительную долю занятых. Среди ключевых факторов, влияющих на решение уехать, – уровень заработной платы. Многие иностранные работники рассчитывают на доход в размере $1 тысячи 500.

Эксперт отмечает, что в 2024 году страну уже покинули около 1 миллиона мигрантов.

Среди которых преобладают граждане Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана. Кроме того, российские власти выдворили свыше 80 тысяч иностранных граждан.

Андрей Кладов подчеркивает, что для сохранения трудовых ресурсов работодателям и государству следует сосредоточиться на повышении зарплат, улучшении условий труда и создании благоприятной интеграционной среды для мигрантов. В противном случае экономика может столкнуться с дефицитом кадров в ряде отраслей.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/318597/
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