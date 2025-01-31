В Кыргызстане электронная запись в школу начнется в апреле. Об этом представители Минобразования сообщили сегодня в прямом эфире.

По словам Нурзиды Касымовой, с февраля до апреля в электронную систему balalyk.edu.gov.kg должны внести всех детей, которые прошли 480-часовую программу дошкольной подготовки в школах или детсадах, независимо от формы собственности. Эта информация будят привязана к ПИН ребенка.

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Запись в школу в последние годы проводится через электронную систему mektep.edu.gov.kg.

Отметим, что в связи с переходом на 12-летнюю систему ученики 2018 года рождения, прошедшие дошкольную подготовку, смогут сразу поступить во второй класс.

Интеграция двух систем позволит давать родителям автоматический доступ для подачи заявки во второй класс, отметила Нурзида Касымова.