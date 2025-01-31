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Общество

Под памятником Манасу на площади Ала-Тоо построят торговый центр

Управление капитального строительства при мэрии города Бишкека объявило тендер на разработку реконструкции подвального помещения под памятником Манасу на площади Ала-Тоо под торговые помещения. Об этом говорится на сайте госзакупок.

Общая сумма тендера составляет 1 миллион 836 тысяч сомов.

На эти деньги планируется изучить грунт и местность для проекта, чтобы спроектировать объект для подвальных торговых помещений.

Согласно смете, ожидаемая площадь объекта будет около 1,5 тысячи квадратных метров.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/318579/
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