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Общество

Тайные аборты, клиники без лицензий. О чем говорил глава Минздрава на коллегии

Под руководством министра здравоохранения Алымкадыра Бейшеналиева сегодня прошла коллегия по итогам 2024 года.

МЗ КР
Фото МЗ КР
Глава ведомства остановился на нескольких проблемных вопросах.

По его словам, не все организации здравоохранения своевременно подали заявки на лекарства. «Возьму на контроль этот вопрос, буду привлекать к ответственности. Заявки не подают, а потом говорят, что нужны лекарства», — сказал Алымкадыр Бейшеналиев.

Он отметил, что в этом году будут менять систему финансирования закупок лекарственных средств, чтобы не возникало перебоев с поставками.

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Глава Минздрава добавил, что на Ошском и Аламединском рынках незаконно продают лекарства, в связи с чем необходимо усилить работу.

По его словам, в республике работают 2,8 тысячи частных клиник и кабинетов без лицензий. Он намерен обратиться в кабмин и к главе государства с просьбой отменить мораторий на проверки субъектов предпринимательства.

«Надо остановить их: заболеваемость гепатитом и другими инфекционными болезнями растет. Иногда я хожу в районе Ошского базара: антисанитария, гинекологи делают аборты. Надо думать об этом тоже. Молодые девушки страдают, боятся, что их данные попадут в компьютер. Может, открыть анонимное отделение для абортов?» — задался вопросом министр.

«Где-нибудь в центрах семейной медицины открыть надо анонимные кабинеты для абортов. Молодые девушки, которые попали в трудную жизненную ситуацию, готовы заплатить за безопасную медицинскую помощь, а не так, чтобы в подвалах где-то, на Ошском рынке...» — прокомментировал 24.kg Алымкадыр Бейшеналиев.

На вопрос, позволяет ли законодательство открыть такие кабинеты, министр ответил отрицательно. «Все обратившиеся в государственные учреждения, попадают в систему. Поэтому, думаю, сам и дал поручение другим подумать, как можно помочь женщинам», — пояснил министр.

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Отметим, что в 2023 году в парламенте предлагали предусмотреть поправки в законодательство по вопросам тайных (конфиденциальных) родов. Уточнялось, что родильные дома отказываются принимать роды анонимно из-за того, что эта услуга потом не будет оплачена из средств Фонда обязательного медицинского страхования. Рожениц вынуждают раскрывать свои персональные данные под угрозой неоказания медпомощи.

«Возможность тайных родов не означает, что государство способствует и поощряет отказ от новорожденного. Но узаконенное содействие конфиденциальным родам — единственный шанс, помогающий женщине скрыть свое истинное имя и, не совершая необратимых поступков, оставить в тайне факт появления на свет ребенка», — отмечали инициаторы.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/318578/
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