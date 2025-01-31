Бесплатный скрининг на онкозаболевания могут пройти женщины в Бишкеке

В Кыргызстане с 1 по 7 февраля пройдет неделя осведомленности об онкологических заболеваниях «Время провериться — будь на шаг впереди рака!» Об этом сообщает Республиканский центр укрепления здоровья.

По его данным, акцент кампании сделан на рак шейки матки и рак молочной железы — одни из самых распространенных и предотвращаемых форм рака у женщин.

С 4 по 7 февраля в организациях здравоохранения пройдут Дни открытых дверей.

Женщины смогут бесплатно пройти скрининг, включающий:

консультации гинекологов и маммологов,

обследования на раннее выявление заболеваний шейки матки и молочных желез,

профилактические осмотры,

индивидуальные рекомендации по профилактике рака.

Консультации пройдут с 9.00 до 13.00 в столичных центрах семейной медицины № 1 (по адресу Фучика, 15), № 2 (3-я линия, 25), № 3 (Логвиненко, 30), № 4 (Чуй, 40), № 5 (Кольбаева, 42), № 6 (Жукеева-Пудовкина, 75), № 10 (Свободная, 9), а также в студенческой поликлинике (Рыскулова, 8) и центрах репродукции в Бишкеке и Джалал-Абаде.

Медики отмечают, что рак шейки матки и рак молочной железы часто развиваются бессимптомно на ранних стадиях, но своевременная диагностика позволяет снизить процент смертности.

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Основные методы профилактики включают регулярные медицинские осмотры, вакцинацию девочек против вируса папилломы человека (ВПЧ), а также здоровый образ жизни.

Женщинам до 40 лет необходимо проходить УЗИ молочных желез 1-2 раза в год, а после 40 лет — маммографию. Важную роль в раннем выявлении играет самообследование молочных желез, которое нужно проводить раз в месяц. Необходимо также посещать гинеколога: в возрасте до 30 лет — раз в год, после 35 лет — дважды в год. Климакс не является показанием к отмене регулярных походов в женскую консультацию. Риск развития рака шейки матки после наступления менопаузы остается.