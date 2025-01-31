За последние 10 лет кыргызстанцы стали жить на два года дольше. Об этом говорят данные Минздрава, представленные сегодня на коллегии.

По данным ведомства, средняя продолжительность жизни в 2024 году составила 72,1 года. При этом женщины в республике живут дольше мужчин примерно на восемь лет (76,6 года против 68,3 года).

Фото из презентации МЗ КР