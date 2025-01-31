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Общество

За последние 10 лет кыргызстанцы стали жить на два года дольше

За последние 10 лет кыргызстанцы стали жить на два года дольше. Об этом говорят данные Минздрава, представленные сегодня на коллегии.

По данным ведомства, средняя продолжительность жизни в 2024 году составила 72,1 года. При этом женщины в республике живут дольше мужчин примерно на восемь лет (76,6 года против 68,3 года).

из презентации МЗ КР
Фото из презентации МЗ КР
Ранее японские ученые выяснили: мужчинам и женщинам необходимо различное питание для долголетия: женщинам стоит есть больше полезных жиров и не злоупотреблять углеводами, а мужчинам — ограничить жиры и потреблять больше углеводов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/318549/
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