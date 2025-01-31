На заседании парламентских фракций «Ишеним» и «Ыйман Нуру» министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев сообщил, что 60 процентов государственных аптек «Эл Аман» работают в убыток.

«К примеру, доход аптеки в Лейлеке в месяц составляет 5 тысяч сомов. На зарплату аптекаря и прочие расходы уходит 35 тысяч. Их покрываем мы», — сказал он.

Чиновник отметил, что на открытие сети аптек «Эл Аман» из республиканского бюджета не ушло ни сома. Это сделали на кредитные средства.

«Но я думаю, что у «Эл Аман» есть будущее, потому что мы с их помощью начали побеждать конкуренцию», — заключил Алымкадыр Бейшеналиев.