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Общество

Большинство госаптек «Эл Аман» работают в убыток — Алымкадыр Бейшеналиев

На заседании парламентских фракций «Ишеним» и «Ыйман Нуру» министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев сообщил, что 60 процентов государственных аптек «Эл Аман» работают в убыток.

«К примеру, доход аптеки в Лейлеке в месяц составляет 5 тысяч сомов. На зарплату аптекаря и прочие расходы уходит 35 тысяч. Их покрываем мы», — сказал он.

Чиновник отметил, что на открытие сети аптек «Эл Аман» из республиканского бюджета не ушло ни сома. Это сделали на кредитные средства.

«Но я думаю, что у «Эл Аман» есть будущее, потому что мы с их помощью начали побеждать конкуренцию», — заключил Алымкадыр Бейшеналиев.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/318546/
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