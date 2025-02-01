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Общество

Температурные рекорды. Самым холодным в Бишкеке было 1 февраля 1957 года

Самым холодным в Бишкеке (тогда еще Фрунзе) было 1 февраля 1957 года. Такие данные приводит ресурс «Погода и климат».

В тот день в столице зафиксировали −21,8 градуса.

Самым теплым — 1 февраля 2007-го, когда температура составила +19,8 градуса.

Ресурс «Погода и климат» предоставляет сведения о погоде в разных уголках мира. Температурные рекорды для каждого дня определены как самое низкое и самое высокое значения по ряду данных суточного разрешения. Для мониторинга погоды в Бишкеке суточные сведения взяты с 1936 по 2024 год, а погодных аномалий — с 1898-го.

Норма среднемесячной температуры февраля для столицы составляет −0,5 градуса.

За все время наблюдений самым холодным был февраль 1931 года со средней температурой −15,3 градуса.

Самым теплым — февраль 2021-го со среднемесячной температурой +3,9 градуса.

Согласно прогнозу синоптиков, 1 февраля в столице малооблачно, небольшой снег. Днем воздух прогреется до 0 градусов, а ночью температура опустится до −9 градусов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/318540/
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