Кыргызстан и Иран обсудили расширение экономического сотрудничества

Глава кабмина Адылбек Касымалиев провел встречу с первым вице-президентом Ирана Мохаммадом Реза Арефом в рамках заседания Евразийского межправительственного совета в Алматы. Об этом сообщает пресс-служба кабинета министров.

Стороны обсудили укрепление торгово-экономических связей, привлечение инвестиций и развитие транспортной логистики между странами. Адылбек Касымалиев подчеркнул, что Кыргызстан рассматривает Иран как важного партнера.

«У наших государств есть значительный потенциал для развития торгово-экономического сотрудничества. Привлечение иранских инвестиций — одно из приоритетных направлений нашей экономической дипломатии. Мы готовы к совместным усилиям для увеличения товарооборота», — отметил он.

Мохаммад Реза Ареф поздравил Адылбека Касымалиева с назначением на пост и пригласил его с официальным визитом в Иран. Он выразил заинтересованность в реализации совместных проектов и укреплении двустороннего взаимодействия.

В ходе переговоров стороны выделили приоритетные сферы: