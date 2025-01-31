В Бишкеке уничтожили 90 тысяч пачек контрафактной жевательной резинки Orbit

Сотрудники Налоговой службы уничтожили 90 тысяч пачек контрафактной жевательной резинки Orbit. Об этом сообщили в ведомстве.

Процесс уничтожения прошел при участии межведомственной комиссии и представителя правообладателя товарного знака.

Контрафактная продукция, изъятая ранее на одном из рынков Бишкека, сожжена в специальной печи (инсинератор) на полигоне вблизи столицы в соответствии с решением суда.

Налоговая служба продолжит свою работу по выявлению и уничтожению неучтенных товаров на территории Кыргызстана.