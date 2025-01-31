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Общество

Палец в розетке. О самых нелепых вызовах скорой помощи рассказали в Британии

О самых нелепых вызовах скорой помощи рассказали в Великобритании. Из 426 тысяч 116 вызовов, поступивших в отделения скорой помощи Уэльса в прошлом году, 15 процентов не были экстренными, уточняет сайт Ambulance.

По каким глупым поводам англичане вызывали медиков:

  • палец застрял в пивной бутылке и болит;
  • не получается снять браслет — звонивший пожаловался, что очень из-за этого страдает;
  • мужчина стриг ногти и отрезал себе половину мизинца;
  • парень засунул пальцы в розетку и ничего не почувствовал, но все равно переживал, что его могло ударить током;
  • звонивший забыл ключи от дома и не мог попасть внутрь;
  • агрессивный домашний аллигатор, выбравшийся из вольера, сбежал. Человек до смерти был напуган, думал, что он под диваном;
  • лечащий врач отказывается давать снотворное пациенту в то время, как не может заснуть;
  • женщина пыталась почистить ухо ватной палочкой. Вата попала внутрь, она плохо слышит левым ухом.

Скорая по понятным причинам отказалась ехать на вызов с аллигатором и посоветовала абоненту позвонить ветеринару.

Медики напомнили жителям страны, что звонить по номеру 999 следует только в том случае, если кто-то серьезно болен или ранен, или если его жизни угрожает непосредственная опасность.

«Это люди с остановкой сердца, те, у кого болит грудь или затруднено дыхание, кто теряет сознание, задыхается, испытывает сильные аллергические реакции, если сильное кровотечение или у кого-то случился инсульт», — отмечается в статье.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/318482/
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