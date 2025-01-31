Имплантацию механического левого желудочка сердца планируют проводить в Кыргызстане. Об этом сообщает пресс-центр Минздрава.

По его данным, в Национальном исследовательском институте хирургии сердца и трансплантации органов прошла встреча главы ведомства Алымкадыра Бейшеналиева с представителями компании Abbott в России во главе с генеральным директором Евгением Долженко.

«Обсуждались перспективы внедрения инновационных технологий для лечения пациентов с тяжелыми сердечно-сосудистыми заболеваниями. В частности, речь шла об альтернативных методах пересадки сердца — имплантации механического левого желудочка с использованием системы LVAD (Left Ventricular Assist Device) HeartMate 3. Этот аппарат представляет собой высокотехнологичное устройство, которое помогает сердцу перекачивать кровь, снижая нагрузку на орган и обеспечивая пациенту возможность вести активную жизнь», — говорится в сообщении.

Отмечается, что внедрение технологии имплантации LVAD пройдет поэтапно:

обучение кардиологов, кардиохирургов и реаниматологов НИИХСиТО и Национального центра кардиологии и терапии (НЦКиТ) в КР;

углубленное обучение специалистов в Москве;

проведение первой операции по имплантации искусственного сердца в КР.

«Стоимость аппарата HeartMate 3 составляет около $100 тысяч. Вопрос финансирования прорабатывается. Проведение таких операций станет важным шагом в развитии высокотехнологичной медицинской помощи в Кыргызстане и позволит значительно повысить качество жизни пациентов с сердечной недостаточностью», — отметили в Минздраве.