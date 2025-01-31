Минтруда хочет трудоустраивать кыргызстанцев в Саудовской Аравии

Министр труда, социального обеспечения и миграции Кыргызстана Равшанбек Сабиров встретился с заместителем министра развития человеческих ресурсов Саудовской Аравии Ахмадом Аль Насером.

Стороны обсудили вопрос трудоустройства граждан КР в этой стране.

Равшанбек Сабиров предложил заключить соглашение по организованному трудоустройству кыргызстанцев, подчеркнув важность двустороннего сотрудничества.

Минтруда инициирует внедрение программ предварительного обучения и повышения квалификации, чтобы соискатели соответствовали требованиям рынка труда Саудовской Аравии.

Ахмад Аль Насер рассказал, что его страна активно сотрудничает с другими государствами в сфере трудовой миграции, и выразил готовность развивать партнерство с Кыргызстаном. Он также сообщил, что в следующем году в Саудовской Аравии пройдет саммит по трудовому рынку, на который приглашена КР.