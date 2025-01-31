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Общество

Скончался ветеран Великой Отечественной войны Туркенакун Бейшенбаев

В Бишкеке в возрасте 100 лет скончался участник Великой Отечественной войны Туркенакун Бейшенбаев. Об этом сообщили в мэрии города.

Туркенакун Бейшенбаев родился 1 июля 1925 года в селе Төрт-Күл Тонского района Иссык-Кульской области. В конце 1942-го призван в ряды Советской Армии и участвовал в боях на территории Украины, Белоруссии, Венгрии, Молдавии, Румынии и Чехословакии. В одном из сражений получил тяжелое ранение, после лечения продолжил службу. В июне 1946 года демобилизован.

За храбрость и самоотверженность награжден орденом Отечественной войны II степени и медалью Жукова, а также юбилейными медалями.

Согласно официальным данным по состоянию на 2024-й, в Кыргызстане осталось меньше 40 ветеранов Великой Отечественной войны.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/318469/
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