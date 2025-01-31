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Общество

Афиша Бишкека на выходные: концерты, спектакли, выставки

Театры

1 февраля. Балет «Лебединое озеро»

Этот балет, созданный Петром Чайковским и впервые поставленный в 1877 году, считается одним из самых выдающихся произведений в мире классического балета. В основу сюжета положена старинная немецкая легенда о прекрасной принцессе Одетте, превращенной в лебедя проклятьем злого колдуна Ротбарта.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 17.00.

1 февраля. Фантастическая комедия «Шестое чувство»

После смерти десять незнакомцев оказываются в загадочном пространстве, напоминающем распределительный центр между мирами. Здесь нет судей и приговоров, но есть одна последняя возможность. Каждый из них получает шанс рассказать свою историю: о мечтах, ошибках и незавершенных делах. И только одному из них позволят вернуться на Землю на один-единственный день.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 18.00.

2 февраля. Опера «Травиата»

«Травиата» — одна из первых в мировой литературе лирико-психологических опер, интимная драма нежных и глубоких чувств. Джузеппе Верди сделал героиней произведения женщину, отвергнутую обществом, показал благородство, душевную красоту Виолетты, ее превосходство над окружающей легкомысленной средой.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 17.00.

2 февраля. Спектакль «В чаще»

Спектакль поставлен по мотивам рассказов японского писателя, классика новой японской литературы Рюноскэ Акутагавы. Зрителям будет интересно познакомиться с особенной и уникальной японской культурой, которая образует особенный сплав с современными ценностями и нравственными ориентирами, сохранившими актуальность древних ритуалов и традиций, дошедших до наших дней.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 18.00.

Выставки, ярмарки

1-2 февраля. Постоянные выставки музея

Музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Посетить их можно в любой день, кроме понедельника.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

Концерты, фестивали, выступления

1 февраля. Концерт Vivaldi. The four seasons

Музыкальный проект Tynda Music приглашает вас на незабываемый концерт, олицетворяющий великое искусство и глубокие эмоции. Прозвучат волшебные мелодии цикла времен года Антонио Вивальди, современные интерпретации Макса Рихтера и страстные вибрации Астора Пьяцолла.

Национальная филармония имени Токтогула Сатылганова, 18.00, 20.30.

1-2 февраля. Концерт Гулжигита Сатыбекова

Гулжигит Сатыбеков — популярный и известный кыргызский певец, который исполняет музыку с большой любовью к своим зрителям. Его концерты характеризуются яркой атмосферой, энергичными выступлениями и глубокими эмоциями. Артист часто радует поклонников новыми песнями и оригинальными аранжировками.

Дворец спорта имени Кожомкула, 18.30.

2 февраля. Аудиоспектакль «Дух города»

Узнайте Бишкек с новой стороны через историю 12-летней девочки Лу, которая впервые знакомится с духом своего родного города.

Сквер имени Максима Горького, 13.00.

2 февраля. Концерт «Мир корейских сериалов»

Прозвучат саундтреки из таких сериалов, как «Цветочки после ягодок», «Ва-банк», «Алые сердца: Коре», «Полный дом», «Наследники» и многие другие в исполнении BN TEAM.

Национальная филармония имени Токтогула Сатылганова, 19.00.

Для детей

2 февраля. Балет «Три поросенка»

Сказка про трех веселых поросят — очень поучительная история для детей, где добро побеждает зло, крепкая дружба всегда помогает преодолеть все трудности.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 11.00.

2 февраля. Сказка «Пеппи Длинныйчулок»

Это замечательная история про девочку, которая смогла воплотить мечту всех детей: делать то, что хочется, а не то, что говорят старшие. Рыжие косички, смеющиеся глаза, веснушчатое лицо и доброе справедливое сердце — вот героиня, которую вы увидите на сцене.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 11.00.

1-2 февраля. Спектакли «Солнечный зайчик» и «Бардыгын билгим келет»

Спектакль «Солнечный зайчик» рассказывает о простых, но очень важных человеческих отношениях. Простой лучик солнца научит ребятишек быть добрее и мужественнее, не оставлять друзей в беде, вместе радоваться каждому дню жизни и не бояться открывать мир.

«Бардыгын билгим келет» — постановка для самых маленьких зрителей, которым все интересно, хочется все узнать и понять, и они расспрашивают обо всем взрослых. По мотивам сказки Редьярда Киплинга о любопытном слоненке.

Кыргызский государственный театр кукол имени Мусы Жангазиева, 11.00 (на русском языке), 12.30 (на кыргызском).
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/318461/
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