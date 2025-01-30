Кыргызстан и Беларусь намерены довести совместный товарооборот до $500 миллионов

Глава кабмина Адылбек Касымалиев провел встречу с премьер-министром Беларуси Романом Головченко в рамках заседания Евразийского межправительственного совета в Алматы. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Стороны обсудили укрепление партнерства в торговле, промышленности и сельском хозяйстве, а также договорились о новых совместных инициативах.

Адылбек Касымалиев отметил, что отношения между Кыргызстаном и Беларусью основаны на «общей исторической памяти и взаимной поддержке». Он передал поздравления президенту Беларуси Александру Лукашенко от Садыра Жапарова в связи с успешными выборами.

«Мы сотрудничаем практически во всех сферах, но есть нереализованный потенциал. Нам необходимо активнее развивать промышленную кооперацию, сельское хозяйство и логистику через конкретные проекты», — сказал он.

Роман Головченко в ответ пригласил главу кабмина с официальным визитом в Беларусь и назвал КР «надежным и значимым партнером», отметив позитивную динамику в совместных проектах.

Ключевые темы переговоров:

Торгово-экономические связи: стороны договорились увеличить взаимный товарооборот до $500 миллионов в ближайшие пять лет.

Сельское хозяйство: обмен технологиями и усиление кооперации в агропромышленном секторе.

Инвестиции и промышленность: запуск новых проектов в перерабатывающей отрасли и машиностроении.

Несмотря на рост товарооборота, основу экспорта Кыргызстана в Беларусь пока составляют сельхозпродукция и текстиль, тогда как Беларусь поставляет машины, электрооборудование и лекарства. Упор на промышленную кооперацию может изменить эту структуру, открыв доступ кыргызстанских предприятий к белорусским технологиям.