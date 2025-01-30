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Общество

«Джаз_Бишкек_Весна». Заявки на участие в фестивале подали группы из шести стран

ХХ Международный фестиваль «Джаз_Бишкек_Весна» пройдет 25-26 апреля. Об этом 24.kg сообщили организаторы.

Заявки на участие подали группы из Франции, Италии, Испании, Австрии, Японии и Кыргызстана.

Международный фестиваль «Джаз_Бишкек_Весна» — ожидаемое календарное событие весны. Девиз — «Музыка без границ».

Концерты пройдут в Novotel Bishkek city center. Билеты можно приобрести на сайте ticket.kg.

В рамках фестиваля состоятся бесплатные музыкальные мастер-классы.

Организаторы — ОФ «Центральная Азия — Арт Менеджмент», ОФ «Терра Паблик».

24.kg — информационный партнер фестиваля.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/318449/
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30 января, четверг
21:20
«Джаз_Бишкек_Весна». Заявки на участие в фестивале подали группы из шести стран «Джаз_Бишкек_Весна». Заявки на участие в фестивале пода...
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