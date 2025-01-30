Кыргызстан станет площадкой глобального диалога по защите снежного барса

В Кыргызстане готовятся к IX заседанию Управленческого комитета Глобальной программы по сохранению снежного барса и его экосистем (GSLEP), которое пройдет 5-6 июня 2025 года на берегу озера Иссык-Куль. Об этом сообщили в ходе встречи заместителя председателя кабмина Эдиля Байсалова с директором по науке Snow Leopard Trust доктором Костубом Шармой и представителями секретариата GSLEP.

Эдиль Байсалов подчеркнул, что предстоящий форум станет ключевой платформой для укрепления международного сотрудничества в защите снежного барса. Он поблагодарил Snow Leopard Trust за поддержку исследований, которые подтвердили: КР занимает первое место в мире по плотности популяции ирбиса.

«Сохранение этого редкого вида — не только экологическая задача, но и ответственность перед будущими поколениями», — заявил зампред правительства.

В повестку мероприятия войдут:

Развитие зеленой экономики в регионах обитания барса;

Усиление трансграничного сотрудничества для борьбы с браконьерством;

Продвижение экотуризма как инструмента сохранения биоразнообразия;

Адаптация экосистем к климатическим изменениям.

Особое внимание участники уделят вопросам незаконной торговли дикими животными, которая остается одной из главных угроз для ирбиса.

Доктор Костуб Шарма поздравил Кыргызстан с принятием резолюции 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, провозгласившей 23 октября Международным днем снежного барса. «Это историческое решение — первый случай, когда ООН посвящает день виду крупных кошек. Это подчеркивает глобальную значимость ирбиса», — отметил он.

Ожидается, что на форум приедут: