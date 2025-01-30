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Общество

Кыргызстан станет площадкой глобального диалога по защите снежного барса

В Кыргызстане готовятся к IX заседанию Управленческого комитета Глобальной программы по сохранению снежного барса и его экосистем (GSLEP), которое пройдет 5-6 июня 2025 года на берегу озера Иссык-Куль. Об этом сообщили в ходе встречи заместителя председателя кабмина Эдиля Байсалова с директором по науке Snow Leopard Trust доктором Костубом Шармой и представителями секретариата GSLEP. 

Эдиль Байсалов подчеркнул, что предстоящий форум станет ключевой платформой для укрепления международного сотрудничества в защите снежного барса. Он поблагодарил Snow Leopard Trust за поддержку исследований, которые подтвердили: КР занимает первое место в мире по плотности популяции ирбиса.

«Сохранение этого редкого вида — не только экологическая задача, но и ответственность перед будущими поколениями», — заявил зампред правительства.

В повестку мероприятия войдут:

  • Развитие зеленой экономики в регионах обитания барса;

  • Усиление трансграничного сотрудничества для борьбы с браконьерством;

  • Продвижение экотуризма как инструмента сохранения биоразнообразия;

  • Адаптация экосистем к климатическим изменениям.

Особое внимание участники уделят вопросам незаконной торговли дикими животными, которая остается одной из главных угроз для ирбиса.

Доктор Костуб Шарма поздравил Кыргызстан с принятием резолюции 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, провозгласившей 23 октября Международным днем снежного барса. «Это историческое решение — первый случай, когда ООН посвящает день виду крупных кошек. Это подчеркивает глобальную значимость ирбиса», — отметил он.

Ожидается, что на форум приедут:

  • представители 12 стран ареала снежного барса (от Монголии до Непала);

  • эксперты в области охраны природы, климатологии и устойчивого развития;

  • международные организации, включая ООН, Всемирный банк и WWF;

  • донорские агентства, финансирующие природоохранные инициативы.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/318438/
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