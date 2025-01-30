Кыргызстан станет площадкой глобального диалога по защите снежного барса

В Кыргызстане готовятся к IX заседанию Управленческого комитета Глобальной программы по сохранению снежного барса и его экосистем (GSLEP), которое пройдет 5-6 июня 2025 года на берегу озера Иссык-Куль. Об этом сообщили в ходе встречи заместителя председателя кабмина Эдиля Байсалова с директором по науке Snow Leopard Trust доктором Костубом Шармой и представителями секретариата GSLEP.
Эдиль Байсалов подчеркнул, что предстоящий форум станет ключевой платформой для укрепления международного сотрудничества в защите снежного барса. Он поблагодарил Snow Leopard Trust за поддержку исследований, которые подтвердили: КР занимает первое место в мире по плотности популяции ирбиса.
«Сохранение этого редкого вида — не только экологическая задача, но и ответственность перед будущими поколениями», — заявил зампред правительства.
В повестку мероприятия войдут:
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Развитие зеленой экономики в регионах обитания барса;
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Усиление трансграничного сотрудничества для борьбы с браконьерством;
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Продвижение экотуризма как инструмента сохранения биоразнообразия;
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Адаптация экосистем к климатическим изменениям.
Особое внимание участники уделят вопросам незаконной торговли дикими животными, которая остается одной из главных угроз для ирбиса.
Доктор Костуб Шарма поздравил Кыргызстан с принятием резолюции 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, провозгласившей 23 октября Международным днем снежного барса. «Это историческое решение — первый случай, когда ООН посвящает день виду крупных кошек. Это подчеркивает глобальную значимость ирбиса», — отметил он.
Ожидается, что на форум приедут:
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представители 12 стран ареала снежного барса (от Монголии до Непала);
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эксперты в области охраны природы, климатологии и устойчивого развития;
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международные организации, включая ООН, Всемирный банк и WWF;
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донорские агентства, финансирующие природоохранные инициативы.