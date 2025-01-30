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Общество
Сюжет: Загрязнение воздуха в Бишкеке

Бишкек тестирует китайские катализаторы для борьбы с загрязнением воздуха

Мэрия Бишкека запустила пилотный проект по оценке эффективности катализаторов, разработанных Государственным университетом Циндао (КНР). Эксперимент направлен на снижение уровня вредных выхлопов от транспорта — одной из ключевых причин загрязнения воздуха в столице, сообщила пресс-служба муниципалитета.

Катализаторы установлены на автомобилях заместителя председателя Бишкекского городского кенеша Болота Ибрагимова, блогеров Максима Золотых и Айбека Эркинбек уулу (известного как Айба Без Купюр).

Специалисты Министерства природных ресурсов провели замеры выбросов с помощью газоанализатора до и после монтажа устройств. Это позволит определить, насколько катализаторы сокращают объем вредных веществ, таких как углекислый газ и оксид водорода.

По данным властей, основными источниками загрязнения воздуха в Бишкеке являются:

  • частный сектор (40 процентов) — из-за использования угля для отопления;

  • транспорт (30 процентов) — в городе зарегистрировано 333 тысячи 801 машина, эксплуатируемая более 15 лет.

Если эксперимент подтвердит эффективность катализаторов, это может стать шагом к их массовому внедрению, особенно для старых авто.

Результаты исследования помогут мэрии разработать меры для улучшения экологической ситуации, которая остается критической в зимний период. Власти также рассматривают другие инициативы, включая обновление автопарка и переход на экологичное топливо.

«Этот проект — часть комплексного подхода к решению проблемы загрязнения. Мы должны использовать все доступные технологии, чтобы защитить здоровье горожан», — отметили в муниципалитете.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/318435/
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