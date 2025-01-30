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Общество

Джон Алдердайс назначен торговым представителем Великобритании в Кыргызстане

Министр торговли Великобритании Джонатан Рейнольдс назначил лорда Джона Алдердайса торговым представителем Королевства в Кыргызстане. Об этом сообщает посольство Великобритании в КР.

Как отмечается, задачей торгового представителя является развитие торговли, укрепление партнерских отношений и открытие новых инвестиционных возможностей между странами.

«Напоминаем, что недавно экспортно-кредитное агентство Великобритании (UKEF) впервые открыло для Кыргызстана кредитную линию в размере 1.8 миллиарда фунтов стерлингов для финансирования поставок товаров и услуг из Великобритании, что является большой возможностью для дальнейшего развития торговых отношений», — подчеркивается в сообщении.

Джон Алдердайс, врач-психиатр по образованию, сыграл ключевую роль в переговорах, приведших к Соглашению Страстной пятницы 1998 года, урегулировавшему конфликт в Северной Ирландии. После этого до 2004 года он занимал пост первого спикера новой Ассамблеи Северной Ирландии.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/318394/
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