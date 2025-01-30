Депутат БГК сдает в субаренду муниципальную собственность за $9 тысяч

Сегодня, 30 января, на совместном заседании фракций Бишкекского горкенеша мэр столицы Айбек Джунушалиев рассказал о бизнесе депутата БГК.

По его словам, депутат от фракции «Жаны Куч» арендует муниципальный участок под кафе за 66 тысяч сомов.

Депутат Максат Токтогулов арендует за такую цену, однако сдает в субаренду за $9 тысяч. В год сколько это получается? мэр Бишкека Айбек Джунушалиев

Кроме того, он рассказал, что другой депутат намеревался отремонтировать остановки, но никак не может закончить.

«Как вы можете критиковать, если сами не можете закончить дела?» — возмутился мэр.