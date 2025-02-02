Неделя-24. Борьба с пышными тоями и запретные госномера на автомобили

Проект закона «Об ограничении расточительства при проведении обрядов, торжеств и традиций в Кыргызской Республике» подготовили депутаты Жогорку Кенеша Замирбек Мамасадыков и Шайырбек Ташиев.

«В последние годы наблюдается рост негативных явлений, связанных с проведением торжеств и похоронных обрядов, которые не соответствуют исконным обычаям и традициям народа, наносящих серьезный урон семейным финансам. Часто семьи берут кредиты на проведение таких мероприятий, что влечет за собой разрушительные последствия, включая разводы», — говорится в справке-обосновании.

Депутаты предлагают определить процедуры обрядов. За их нарушение предусмотрена ответственность. Пока документ на общественном обсуждении.

В мобильное приложение «Тундук» вернули функцию перерегистрации автомобилей . Ранее проект работал в пилотном режиме и показал свою эффективность. Теперь его решили сделать постоянно действующим. Важно отметить, что услуга доступна только для перерегистрации автомобилей (физических лиц) и не включает первичное оформление.

В Кыргызстане запретили госномера с непристойными и криминальными аббревиатурами. К недопустимым для выдачи населению являются следующие комбинации букв:

обозначающие аббревиатуру государственных органов: MVD, MBD, MWD, MID, AKS, AKC, GNS, GTS, IIM, OBD, OVD, UBD, OWD, UVD, UWD;

обозначающие аббревиатуру межгосударственных объединений: OON, OOH;

аббревиатура товарных знаков или фирменных наименований, являющихся объектом интеллектуальной собственности;

комбинация букв, имеющая аббревиатуру приграничных стран, — TJK, UZB, KHP, KAZ;

комбинация букв, имеющая непристойное, нецензурное или двусмысленное значение, — GEI, HUY, HER, HUI, HYI, KOT, LOH, LOX, SEX, XEP, XUI, XYI, XYN;

комбинация букв, несущая пропаганду криминальной идеологии, — AUE, BOP, OPG, VOR, WOR, ZEK, ZLO.

В Бишкеке провели рейд «Пешеход». Правоохранители останавливали граждан, которые перебегали проезжую часть в неположенных местах. Согласно Кодексу о правонарушениях КР, за это положен штраф в 1 тысячу сомов. Подобные рейды проводятся для профилактики ДТП с участием пешеходов.

О чем еще интересном и важном писали журналисты 24.kg — в обзоре «Неделя-24».

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