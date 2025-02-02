Руне Стейнберг: Когда приезжаю в Кыргызстан, ощущение, что возвращаюсь домой

Руне Стейнберг — антрополог. По национальности датчанин, рос, учился в Германии. Сейчас сотрудник университета Палаки (Palacky University Olomouc) в Чехии. По научной линии приехал читать лекции об идентичности в Центральной Азии с точки зрения антропологического подхода в Американском университете Центральной Азии в Бишкеке.

— Как вы оказались в Кыргызстане?

— Впервые приехал еще в 2006 году. Это была научная работа. Поехал в Джалал-Абадскую область, село Кызыл-Ункур. Это рядом с Арстанбапом. Там потрясающе красивая природа и гостеприимные жители. Я с удовольствием изучал там кыргызский язык и культуру. Пожалуй, это было мое самое долгое пребывание в вашей стране. Потом были лишь короткие командировки, изредка до двух месяцев.

— Как прошла адаптация?

— Мои поездки были краткосрочные, но частые. Насчет адаптации... Чем лучше я изучал кыргызский язык, тем больше я узнавал о кыргызском обществе. У меня не возникали трудности с адаптацией. Когда я ездил по делам в Алматы (Казахстан) и возвращался в Кыргызстан, при переходе через границу было ощущение, что возвращаюсь домой. Возможно, это влияние того, что кыргызский народ прост в общении, они с теплотой встречают тебя, они открыты. К тому же Кыргызстан был первой страной в Центральной Азии, куда я приехал.

Фото героя публикации. Руне Стейнберг

— Чем занимаетесь сейчас?

— Антропологическими исследованиями. У меня свой научный проект.

— В каких регионах Кыргызстана вы были, что интересного вам запомнилось?

— Пожалуй, я был во всех областях. Больше всего понравилось в Иссык-Кульской. Был на руднике «Кумтор», это очень интересный опыт. Еще одно мое любимое место, не только в Кыргызстане, но и во всем мире, — озеро Сон-Куль. Оно потрясающе! Также к местам, которые меня впечатлили, можно отнести леса Арстанбапа и Кызыл-Ункура, рынок Кара-Суу в Ошской области, город Ош, село Кашкар-Маала в Джалал-Абадской области, базар в Кадамджае, а также Ат-Башы.

— Вы заметили изменения в Бишкеке с того момента, как приехали первый раз?

— В Бишкеке многое изменилось. Но в целом атмосфера осталась прежней. Заметил, что многое подорожало, особенно с начала войны России и Украины. Подорожала аренда жилья, еда. Есть сильные изменения в сфере мобильной связи. Стало проще в коммуникации, в ориентации, появились приложения по передвижению. С 2013 по 2016 год это было сложнее. В Бишкеке появились новые парки, но некоторые старые пришли в упадок. Заметил процветание культуры кафе. Построены современные, модные, шикарные и очень дорогие кафе. Но в то же время ты можешь пойти туда поработать, посидеть, расслабиться, укрыться от холода. Воздух стал хуже. Не знаю, с чем это связано. Как я слышал, одна из причин — ТЭЦ, и то, что люди используют уголь для отопления домов, так как газ дорогой. Возможно, это серьезная проблема для Бишкека. Фото героя публикации. Руне Стейнберг

— Что бы вы изменили в Кыргызстане?

— Если бы у меня была такая возможность, думаю, было бы хорошо, если правительство выделяло серьезные субсидии с целью обеспечения людей чистым отоплением и электричеством, чтобы не было много смога. В городе также много автомобилей. Это сложный вопрос, но можно создать зоны свободные от машин. Это, думаю, повысило было качество жизни. Общественный транспорт должен взять на себя перевозку людей. В целом общественный транспорт в Бишкеке довольно удобный. Сейчас много автобусов и маршруток. Но, оказывается, маршрутки не ездят уже. Они действительно были тесные. Но они были некой аутентичностью города. У меня есть ностальгия по ним.

— Какие планы на будущее?

— Хотел бы продолжить работу в качестве антрополога, включая работу в Кыргызстане. Хотел бы поехать в село Кызыл-Ункур и увидеть урожай грецких орехов, увидеть, как выглядит село сейчас. Ведь с моей первой поездки туда прошло почти 20 лет.

Планирую побывать в Баткене и пробыть там некоторое время. Мне интересно развитие кыргызского общества. Особенно развитие текстильной и швейной отраслей. Интересны молодые люди, которые работают в кол-центрах, обслуживая страны Запада, включая США. Это очень интересный феномен. Очень надеюсь, что Кыргызстан будет вносить свой вклад в развитие мировой экономики и жители страны улучшат свое экономическое положение.

Кыргызстан — непривилегированная страна в смысле кооперации со странами Запада, и они могли бы сделать гораздо больше для поддержки этой маленькой, но красивой страны. Мои возможности, конечно, ограничены, но я буду говорить и писать об этом.