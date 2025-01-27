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Общество

В 2024 году под колесами авто погибли 254 человека. ГУОБДД начало рейд «Пешеход»

В Кыргызстане сегодня начался масштабный рейд под названием «Пешеход». Об этом сообщил глава пресс-службы ГУОБДД Байказы Айтикул уулу. 

Он отметил, что в 2024 году в стране зарегистрировали 2 тысячи 613 ДТП, из которых 2 тысячи 594 — с участием пешеходов. Погибли 254 пешехода.

«Несмотря на то что показатели значительно снизились по сравнению с 2023-м, проблема по-прежнему актуальна. С целью предотвращения подобных ДТП с 27 января по 1 февраля ГУОБДД объявило о масштабном рейде «Пешеход». Он пройдет по всей республике», — сказал Байказы Айтикул уулу.

Инспекторы будут штрафовать пешеходов, переходящих проезжую часть в неположенных местах и выбегающих на дорогу, на 1 тысячу сомов, а также водителей, не уступающих дорогу пешеходам на зебре, — на 3 тысячи сомов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/318029/
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