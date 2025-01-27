Земельную амнистию в Бишкеке завершат к концу 2025 года. Об этом на коллегии мэрии города по итогам 2024-го сегодня сообщил вице-мэр Азамат Кадыров.

Глава кабмина Адылбек Касымалиев поинтересовался, когда планируется завершить легализацию земельных участков граждан в рамках объявленной президентом амнистии. Азамат Кадыров ответил, что она будет завершена до конца текущего года.

Напомним, в конце мая 2022-год кабинет министров утвердил положение о порядке проведения земельной амнистии. Документ определяет основные правила и процедуры организации работы госорганов и органов местного самоуправления по переводу (трансформации) в категорию земель населенных пунктов, порядок создания комиссии, ее функции, процедуру формирования списков пользователей, проведение общественного оповещения, принятие исполнительными органами местного самоуправления решений о закреплении прав собственности на объекты земельной амнистии в соответствии с Земельным кодексом и Законом «О регулировании земельно-правовых отношений».