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Общество

Фильм кыргызского режиссера впервые выходит в прокат в Юго-Восточной Азии

13 февраля 2025 года во всех крупных городах Малайзии начнется показ художественного фильма «Бейиш эненин таманында» («Рай под ногами матерей») кыргызского режиссера Руслана Акуна. Об этом сообщила пресс-служба МИД.

В Куала-Лумпуре прошел тестовый показ картины с участием посла КР в Малайзии Анвара Анарбаева, продюсерской группы режиссера и обладательницы прав на прокат фильма в Малайзии — дистрибьюторской компании ATriNaga. 

Картина выйдет в прокат в Малайзии, а также в Индонезии, Сингапуре и Брунее на кыргызском языке с субтитрами на малайском и английском.

«Бейиш эненин таманында» станет первым фильмом в истории кыргызского кино, запущенным в широкий прокат в Юго-Восточной Азии.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/318023/
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