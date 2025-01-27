Почти 37 миллиардов сомов составили доходы Бишкека в 2024 году. Такие данные озвучены сегодня на коллегии мэрии города.

По данным вице-мэра Мирланбека Байгончокова, доходы столицы составили 36,8 миллиарда сомов. По его словам, объем доходов по сравнению с 2023-м увеличился на 14,9 миллиарда сомов, темпы роста составили 168,4 процента.

Чиновник добавил, что налоговые поступления зафиксированы на уровне 16,6 миллиарда сомов. В отличие от 2023 года, это больше на 3,5 миллиарда.

Неналоговые поступления составили 8,2 миллиарда сомов.

Коллегия мэрии Бишкека проходит под председательством главы кабинета министров Адылбека Касымалиева.