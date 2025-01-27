За три тура зимнего приема в вузы зачислено 308 абитуриентов

В Кыргызстане с начала зимнего приема в высшие учебные заведения зачислено 308 абитуриентов, в том числе 199 — на очную форму обучения, 109 — на заочную. Об этом свидетельствуют открытые данные Министерства образования и науки.

Всего за три тура зарегистрирован 471 талон, из них вузы рекомендовали к зачислению 431 абитуриента. Больше всего талонов поступило в Кыргызский национальный (132), Ошский государственный (106) и Кыргызский экономический (89) университеты.

Из 308 зачисленных 66 человек выбрали медицину, 36 — сферу образования, 41 — информационные технологии, 56 — юриспруденцию, 62 — экономику и финансы.

Приемная кампания, напомним, стартовала 23 декабря 2024 года. Сегодня, 27 января, начался последний, четвертый тур.

Зимний прием в вузы проводят для отбора и зачисления абитуриентов только на контрактные места.

Механизм приема кыргызстанцев и иностранных граждан в высшие учебные заведения дважды в год разработан в целях расширения доступа к высшему профессиональному образованию.