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Общество

Оплатите долги. Энергетики отключат более 5 тысяч 300 абонентов Бишкека

Бишкекское предприятие электрических сетей призывает горожан оплатить долги.

Счетчики АИСКУЭ произведут завтра, 28 января, дистанционное отключение более 5 тысяч 300 абонентов за дебиторскую задолженность.

Энергетики напоминают, что для удобства горожан на сайте предприятия функционирует рубрика «Баланс абонента», с помощью которой все абоненты, включая бытовых и промышленных, могут в любой момент увидеть состояние своего лицевого счета.

Помимо этого, бытовые абоненты могут узнать свой баланс через мобильное приложение «Мой свет», установив его через Play Market и App Store.

Бишкекчане также могут оплатить счета за электроэнергию через платежные терминалы Quickpay, Pay24, UMAI, KICB, Megacom, О!, электронные кошельки О!, «Мбанк», «Бакай Банк», MegaPay, UMAI, «Элсом», в кассах «РСК Банка», «Дос-Кредобанка», «Бакай Банка», «Коммерческого банка КЫРГЫЗСТАН», «Халык Банка», «КICВ Банка», «Оптима Банка». В ОАО «Кыргызпочтасы» тоже принимают платежи за электроэнергию в режиме реального времени.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/317982/
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