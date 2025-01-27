Одобрен безвизовый режим с Албанией для владельцев дипломатических паспортов. Соответствующее распоряжение подписал глава кабмина Адылбек Касымалиев.

В документе отмечается, что заключение к соглашению между кабинетом министров Кыргызстана и советом министров Албании об освобождении от визовых требований владельцев дипломатических и служебных паспортов, подписанному ранее, одобрено.

Оно направлено в Жогорку Кенеш для ратификации.

Граждане — владельцы дипломатических и служебных паспортов двух стран будут освобождаться от визовых требований для въезда, пребывания, выезда и транзита через территории своих стран на срок, не превышающий 90 дней в течение 180 дней с даты въезда.