В Дании обнаружили уникальный фрагмент шлема эпохи до викингов

В датском Лейре нашли фрагмент «одного из самых великолепных шлемов» эпохи до викингов. Об этом сообщает Heritage Daily со ссылкой на музей ROMU.

Отмечается, что в северо-западной части Дании археологи нашли редкий фрагмент богато украшенного шлема, который датируется периодом между 650 и 750 годами нашей эры. По словам историков, этот фрагмент представляет один из самых прекрасных шлемов Скандинавии.

Фрагмент шлема состоит из двух частей, образующих большую часть надбровной дуги. Артефакт украшен позолотой и гранатом, а сложные узоры изображают существо с острыми зубами и большими глазами.

По мнению специалистов, шлем, вероятно, принадлежал королю или высокопоставленному члену общества. При этом его назначение было скорее церемониальным, чем боевым.

Эпоха Вендель в истории Швеции и окрестных земель занимает промежуточное место между началом Великого переселения народов и эпохой викингов.

Это относительно спокойное время в сравнении с тем, что было до и после. Историки датируют Вендель 550–793 годами нашей эры.