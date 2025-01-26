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Общество

Еще одна группа молодых учителей русского языка прибыла из России в Кыргызстан

Еще одна группа молодых учителей русского языка прибыла из России в Кыргызстан. Об этом сообщает Башкирский государственный педагогический университет имени Мифтахетдина Акмуллы.

Уточняется, что 30 молодых педагогов из вуза отправляются на практику в Кыргызскую Республику обучать детей.

Они стали участниками международного гуманитарного проекта «Российский учитель за рубежом», цель которого — продвигать русский язык и российское образование в зарубежных странах. Башкирские студенты стали первыми, кто присоединился к проекту, еще не имея диплома о высшем образовании. Их работа в КР засчитывается как педагогическая практика, а обучение в университете продолжается в дистанционном формате по индивидуальному графику.

Проект работает в 28 государствах, за рубежом преподают 639 учителей из РФ. Они обучают в общей сложности более 155 тысяч школьников.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/317944/
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