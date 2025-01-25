Гравийные карьеры вдоль трассы Ош — Ноокат переместят из-за угрозы схода селей. Такое распоряжение дал мэр южной столицы Женишбек Токторбаев.

Фото пресс-службы мэрии Оша. Мэр потребовал закрыть все карьеры и переместить их

По данным муниципалитета, селевой канал будет очищен, это необходимо для предотвращения селевых угроз.

Женишбек Токторбаев потребовал закрыть все карьеры и оказать помощь их владельцам в перемещении на противоположную сторону горы. Территории, где велась добыча гравия, должны быть приведены в порядок и засажены деревьями. Также планируется строительство селеотводных каналов по обеим сторонам дороги.

Глава города также поручил снести все незаконные постройки, находящиеся вблизи селевого канала.

Женишбек Токторбаев назначен мэром Оша указом президента Садыра Жапарова 23 января.