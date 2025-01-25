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Общество

В природном парке «Ала-Арча» начали строить канатную дорогу

В природном парке «Ала-Арча» начали строить канатную дорогу.

Сегодня управляющий делами президента Каныбек Туманбаев дал старт проекту и отметил значимость его для развития экологического туризма и улучшения инфраструктуры страны.

«Строительство канатной дороги — это важный шаг в рамках стратегии нашей республики, направленной на развитие ее туристической привлекательности. По поручению главы государства мы работаем над созданием комфортных и безопасных условий для гостей нашей страны и развитием инфраструктуры экотуризма», — сказал он.

Ранее сообщалось, что въезд автомобилей в природный парк будет строго ограничен. Для гостей строится парковка на 2 тысячи мест. Для передвижения гостей по территории парка будут использоваться электромобили.

Канатная дорога строится за счет инвесторов. На первом этапе планируется строительство 1 километра. Это обеспечит доступ к самым живописным местам парка «Ала-Арча». О втором этапе работ сообщат позже. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/317922/
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